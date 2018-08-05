أنصار الله: هذه المدن اليمنية ستكون مقبرة لـ"قوى العدوان"

وأضاف عبد السلام، في تصريح خاص لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء: بأن "المجاهدين رفعوا أعداد الأسرى من 35 أسيرا في فترة الظهيرة، إلى 60 أسيرا مع وقت العصر، إضافة إلى إبادة كتيبة عسكرية بعتادها البشري والمادي".
وكانت قوات الجيش اليمني المدعومة بالتحالف العربي، اقتحمت أمس السبت، مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة غربي اليمن بعد معارك وصفت بـ"العنيفة" مع مسلحي جماعة "أنصار الله".
يذكر أن القوات الحكومية المشتركة أطلقت، مؤخرا، عملية عسكرية واسعة بإسناد من التحالف العربي لاستكمال السيطرة على مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، ضمن عملية النصر الذهبي التي أعلنتها في 13 يونيو/ حزيران الماضي لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.
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