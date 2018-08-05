الحشد الشعبي في العراق يطلق عملية عسكرية لملاحقة خلايا "داعش"

أطلقت قوات الحشد الشعبي في العراق عملية عسكرية، اليوم الأحد، لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرق ديالى.

بغداد — سبوتنيك. وذكر الموقع الرسمي للحشد أنه "بناء على معلومات استخبارية نفذت قوات الحشد صباح اليوم عملية دهم وتفتيش في قرى جلولاء شمال شرق ديالى، لملاحقة خلايا وضبط مضافات تنظيم داعش".

© Sputnik . MORAD SAEED الحشد الشعبي يقتل 4 من "داعش" حاولوا التسلل إلى ديالى شرقي العراق

وأضاف الموقع "العملية تمت بمشاركة اللواءين 110- 23 في الحشد واستخبارات وعمليات محور ديالى [التابعة] للحشد".

ولفت الموقع إلى أن "العملية مستمرة وفق الخطط المرسومة لحين تأمين المنطقة بالكامل".

وكانت قوات الحشد الشعبي أعلنت، الاثنين الماضي، مقتل أربعة عناصر من "داعش" كانوا يستقلون عجلة مسلحة حاولوا التسلل إلى وادي جنب، شمال شرقي ديالى، لتنفيذ هجمات إرهابية.

ونفذ مجهولون عملا إرهابيا تخريبيا، أمس السبت، أسفر عن خروج 3 خطوط الضغط العالي لنقل الطاقة الكهربية في محافظات ديالى، وكركوك، عن الخدمة، وغرق مناطق واسعة في المنطقة في الظلام.

وشهد الفترة الماضية عمليات قتل واختطاف لمدنيين عراقيين على طريق بغداد- ديالى- كركوك، ما دفع القوات الأمنية إلى تنفيذ عملية "ثأر الشهداء" العسكرية؛ لتأمين الطريق ومناطق أخرى قريبة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا] في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.