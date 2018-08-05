المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع لبحث التهدئة في غزة

يجتمع المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، مساء اليوم الأحد، لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

القدس — سبوتنيك. وبحسب راديو "مكان" الإسرائيلي "‫سيناقش مجلس الوزراء المصغر عرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ومصر لتهدئة الحدود".

وأضاف الراديو "الوزير يسرائيل كاتس ينوي عرض خطته للتسوية السياسية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في الاجتماع اليوم".

وذكر الراديو أن من أبرز بنود خطة الوزير كاتس "الانفصال التام عن القطاع، واشتراط تقديم أي مساعدة للقطاع بإعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس".

© REUTERS / AHMED ZAKOT غارة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين شمال قطاع غزة

وأكدت وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، خلال حديثها مع راديو "مكان" اليوم الأحد "وجوب أن تتضمن أي تسوية جعل القطاع خاليا من السلاح، وإعادة جثماني الجنديين من جيش الدفاع اللذين تحتجزهما حركة حماس في القطاع".

وقالت شاكيد "يجب عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها إسرائيل بعد حرب لبنان الثانية، لا سيما عدم ترقبها التعاظم العسكري لمنظمة حزب الله".

وعلى ضوء التطورات والتصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، منذ انطلاق مسيرات "العودة" في 31 مارس/ آذار الماضي، يسعى ملادينوف إلى نزع فتيل التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة ومحاولة التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين الجانبين.

وجرت المحادثات بين ملادينوف في قطاع غزة مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وفي رام الله مع الرئاسة الفلسطينية، برعاية مصرية.

ويسعى ملادينوف للتوصل لاتفاق تهدئة يضمن تخفيف الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً وتنفيذ مشاريع لقطاعات حيوية مثل الصحة، والكهرباء، والصرف الصحي، والمياه، وزيادة مساحة الصيد، وعودة المعابر إلى ما كانت عليه قبل مارس الماضي.