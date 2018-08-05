الأردن والعراق يوقعان اتفاقية تعاون عسكري وأمني

وقع الأردن والعراق اتفاقية تعاون عسكري أمني بهدف تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية الحدود، وتطوير القدرات الاستخباراتية، والتمارين العسكرية المشتركة.

عمان- سبوتنيك. وحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية فقد "استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني محمود عبد الحليم فريحات، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الأحد، وزير الدفاع العراقي السيد عرفان محمود الحيالي والوفد المرافق له".

© Sputnik . العراق يتوصل إلى اتفاق مع شركتين أمريكيتين لتأمين الطريق الدولي مع الأردن

وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدي.

كما جرى على هامش الزيارة، بحضور السفيرة العراقية في عمان، "توقيع اتفاقية تعاون عسكري أمني تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية الحدود، وتطوير القدرات الاستخباراتية، والتمارين العسكرية المشتركة، والبحث وتطوير التكنولوجيا، ومكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة، والتدريب والتطوير وإقامة الدورات المشتركة وتعزيز القدرات الميداني".

وحضر توقيع الاتفاقية من الجانب الأردني عدد من مساعدي رئيس هيئة الأركان المشتركة وكبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

ويرتبط الأردن مع العراق عبر حدوده الشمالية، وكان تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا) قد سيطر في العام 2015 على مناطق من العراق من بينها مدينة الأنبار العراقية الواقعة على الحدود الأردنية — العراقية، مما دفع الأردن لإغلاق حدوده مع العراق في حينه، إلى أن تم تحرير العراق من تنظيم داعش.

وأعاد الأردن والعراق فتح معبر طريبيل، الرابط بين البلدين، قبل عام.