محكمة عراقية تقضي بإعدام عضو سابق في تنظيم "القاعدة" قتل 19 شخصا

قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بإعدام إرهابي شنقاً حتى الموت لثبوت إدانته بقتل 19 شخصا في محافظة ديالى شرقي العراق.

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات ديالى قضت بالإعدام بحق أحد المدانين بالإرهاب بعد ارتكابه عمليات إجرامية وانتمائه لتنظيم القاعدة (سابقا)".

© Fotolia / WavebreakMediaMicro محكمة عراقية تقضي بإعدام 4 لارتكابهم عمليات إرهابية في ديالي

وأضاف أن "من بين العمليات الإرهابية التي قام بها المدان قتل 19 شخصا وخطف 2 وإصابة شخص واحد بعد الهجوم مع مجموعة مسلحة على قرية الأميرية — الرواشد في محافظة ديالى"، لافتا إلى أن "المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت، وفقا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

وكانت محكمة جنايات ديالى قد أصدرت، الاثنين الماضي، أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أربعة متهمين أدينوا بالانتماء لتنظيم القاعدة (سابقا) وارتكابهم عمليات إرهابية في محافظة ديالي، خلال عام 2007.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بملاحقة الخلايا المتبقية من الإرهاب والقضاء عليها.