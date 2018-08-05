صحفيون فلسطينيون ينظمون وقفة تضامنية مع زملائهم المعتقلين لدى إسرائيل

نظمت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام حاجز عوفر العسكري الإسرائيلي غربي مدينة رام الله، تضامنا مع الصحفيين المعتقلين لدى السلطات الإسرائيلية وفي مقدمتهم الصحفيين الأربعة علاء الريماوي، ومحمد علوان، وقتيبة حمدان، وحسني أنجاص، الذين اعتقلوا قبل أسبوع بعد مداهمة منازلهم في رام الله.

القدس — سبوتنيك. وقال عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين، عمر نزال، في كلمة أمام المتضامنين، إن "الوقفة تأتي رسالة إلى الصحفيين الأسرى بأن النقابة تقف إلى جانبهم، وتبذل كل ما في وسعها من أجل الإفراج السريع عنهم".

وأضاف نزال أن الصحفيين "سيواصلون تأدية رسالتهم المهنية والوطنية مهما كلف ذلك من أثمان وتضحيات، إضافة إلى مواصلة رصد وتغطية جرائم الاحتلال"، داعيا المؤسسات الدولية إلى تنفيذ قراراتها المتعلقة بحماية الصحفيين وحقوقهم، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2222 القاضي بتوفير الحماية الميدانية للصحفيين الفلسطينيين.

© AP Photo / Majdi Mohammed المجلس الأمني الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع لبحث التهدئة في غزة

من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، في كلمة، إن "الاحتلال باعتقاله للصحفيين يريد تكميم الأفواه ومنعهم من نقل حقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية من جرائم وانتهاكات مستمرة".

ورفع الصحفيون المحتجون أعلاما فلسطينية على بوابة الحاجز العسكري وطالبوا إسرائيل بالإفراج عن زملائهم من سجونها.

وشارك في الوقفة ممثلون عن النقابة، وعدد من الصحفيين، وأهالي الأسرى.

وكانت محكمة عوفر العسكرية قررت، الخميس الماضي، تمديد اعتقال الصحفيين الأربعة سبعة أيام بدعوى استكمال التحقيق معهم بتهمة العمل مع قناة القدس الفضائية.

ويخوض الأسير الصحفي الريماوي منذ اعتقاله إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقاله.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال الأسبوع الماضي خمسة صحفيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، فيما يبلغ عدد الصحفيين في السجون الإسرائيلية عشرين صحفيا.