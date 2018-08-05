قطر تصدر بيانا بشأن مقتل جنود "الناتو" في أفغانستان

القاهرة – سبوتنيك. وعبرت قطر، في بيان صادر عن خارجيتها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم الذي استهدف دورية لحلف (الناتو) شرقي أفغانستان، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود للحلف، وإصابة آخر، فضلا عن جرح عسكريين محليين.
وكانت "حركة طالبان" تبنت هجوما انتحاريا في أفغانستان، استهدف رتلا عسكريا للقوات التابعة لحلف (الناتو).
وذكر بيان لـ"قوة الدعم الحازم" التابعة للحلف، أن ثلاثة جنود من قوة الدعم الحازم، قتلوا في هجوم انتحاري استهدف دورية مشتركة مع القوات الأفغانية، شرقي أفغانستان.
بيان: #قطر تدين بشدة تفجيراً استهدف دورية لحلف "الناتو" بأفغانستانhttps://t.co/NX9PGUMwze#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/Ygz35skWpt— وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) August 5, 2018
وأضاف البيان: "أصيب 3 آخرون، هم جندي أمريكي، وجنديان من الجيش الوطني الأفغاني في الهجوم".
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