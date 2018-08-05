قطر تصدر بيانا بشأن مقتل جنود "الناتو" في أفغانستان

أدانت قطر، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من جنود حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإصابة آخرين في هجوم استهدف دورية عسكرية شرقي أفغانستان، مؤكدة رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب.

القاهرة – سبوتنيك. وعبرت قطر، في بيان صادر عن خارجيتها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للهجوم الذي استهدف دورية لحلف (الناتو) شرقي أفغانستان، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود للحلف، وإصابة آخر، فضلا عن جرح عسكريين محليين.

© Sputnik . Jak مقتل 3 جنود من حلف الناتو في أفغانستان... وطالبان تتبنى

وجددت الخارجية القطرية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب، كما عبرت عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومات دولهم، وعن تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وكانت "حركة طالبان" تبنت هجوما انتحاريا في أفغانستان، استهدف رتلا عسكريا للقوات التابعة لحلف (الناتو).

وذكر بيان لـ"قوة الدعم الحازم" التابعة للحلف، أن ثلاثة جنود من قوة الدعم الحازم، قتلوا في هجوم انتحاري استهدف دورية مشتركة مع القوات الأفغانية، شرقي أفغانستان.

وأضاف البيان: "أصيب 3 آخرون، هم جندي أمريكي، وجنديان من الجيش الوطني الأفغاني في الهجوم".