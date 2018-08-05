مقتل 3 جنود صوماليين شمال غربي مقديشو

قتل 3 جنود صوماليين على الأقل في هجوم انتحاري في مدينة أفغوي، التي تبعد 30 كيلومترا شمال غربي العاصمة مقديشو.

القاهرة — سبوتنيك. نقلت وكالة "رويترز" عن ضابط بالشرطة قوله إن قوات الشرطة والجيش أطلقت النار، اليوم الأحد 5 أغسطس/ آب، على سيارة انتحارية مسرعة، فانفجرت في مدينة أفغوي"، مشيرا إلى أن عدد القتلى حتى الآن، وصل إلى ثلاثة جنود".

وبحسب "رويتر" فإن "حركة الشباب المسلحة" تبنت الهجوم.

© REUTERS / Feisal Omar الصومال... اشتباكات بعد اقتحام مقر الخارجية ومحاولة اعتقال نائب الوزير

وكان جنود صوماليون انتشروا في المدينة خلال الأيام الماضية، تمهيدا لزيارة الرئيس الصومالي عبد الله فرماجو.

ويشهد الصومال منذ سنوات، صراعا داميا بين حركة "الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.

وتسعى الحركة للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها.

يذكر أيضا أنه في عام 2011 تم طرد مقاتلي الحركة من العاصمة مقديشو، وفقدت منذ ذلك الحين كل الأراضي، التي كانت تسيطر عليها تقريبا، بعد هجوم شنته القوات الحكومية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.

ولكن الحركة ما زالت تشكل خطرا كبيرا، وكثيرا ما تشن هجمات على أهداف عسكرية ومدنية سواء في مقديشو أو خارجها.