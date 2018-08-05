حكومة الإنقاذ اليمنية تطالب بعدم إفلات التحالف العربي من العقاب

دعا وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، هشام شرف عبد الله، اليوم الأحد، الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في مقتل وإصابة عشرات اليمنيين بغارات يشنها التحالف العربي على محافظات عدة في اليمن.

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD ارتفاع حصيلة قتلى غارات "التحالف" أمام مستشفى الثورة والميناء في الحديدة لـ42

القاهرة — سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة " أنصار الله " (الحوثيين)، سلم الوزير شرف الممثلة المقيمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء يوسن أو، رسالة للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين، أكد فيها أن "استمرار انتهاكات التحالف بقيادة السعودية يؤكد الحاجة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جميعها منذ بداية العدوان بما في ذلك جريمتي مستشفى الثورة وسوق الأسماك بالحديدة لتحقيق المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة".

ووفقاً لـ"سبأ" تطرق اللقاء إلى المستجدات بشأن عمل فريق الخبراء الإقليميين والدوليين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

من جهتها، أكدت القائمة بأعمال الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، "حرص المفوضية على تعزيز التعاون القائم مع اليمن في مجال حقوق الإنسان لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها".

وقتل عشرون شخصا على الأقل وأصيب عشرات، الخميس الماضي، في غارتين استهدفتا سوق السمك والبوابة الرئيسية لمستشفى الثورة، بمدينة الحديدة غربي اليمن.

واتهمت "أنصار الله" التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية بشن الهجومين، لكن التحالف نفى مسؤوليته.

ويقوم التحالف، منذ أذار/ مارس 2015، بعمليات عسكرية دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها (الحوثيون).

ويشهد اليمن، بفعل الحرب الدائرة منذ سنوات، أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة.