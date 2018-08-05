ضبط كميات هائلة من حبوب الكبتاغون والمخدرات في السعودية (صور)

أحبطت جمارك الرياض محاولتين لتهريب كميات هائلة من حبوب الكبتاغون وكميات كبيرة من الحشيش و الهيرويين.

وعثر على الممنوعات داخل بضائع واردة إلى السعودية، وبلغت كمية الكبتاغون أكثر من مليونان و600 ألف حبة، وأكثر من 138 كغ من الحشيش، وحوالي الـ200 كغ من الهيرويين.

وقال مدير عام جمارك الرياض محمد الغامدي أنه "تم إحباط تلك الممنوعات من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وردت أولا للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن ألواح وأبواب خشبية، وعند خضوع الإرسالية للإجراءات الجمركية المعتادة عثر على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 2,621,86 حبة، و195,5 كيلوجرام من مادة الهيروين، كانت مخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف الألواح والأبواب الخشبية، بحسب وكالة "واس".

جمرك الميناء الجاف يُحبط محاولتي تهريب أكثر من مليونين و600 ألف حبة كبتاجون وكميات كبيرة من الحشيش والهيروين.https://t.co/Qjos0O8Sfm#واس pic.twitter.com/CDD1ZUVNW3 — واس (@spagov) August 5, 2018

وأضاف الغامدي أنه وردت للجمرك إرسالية أخرى عبارة عن مكائن ميكانيكية، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر بداخلها على 138,60 كيلو جرام من مادة الحشيش.