الظهور الأول للعاهل الأردني بعد غياب 40 يوما... ويكذب الشائعات (صور)

أوضح العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، أسباب غيابه عن المملكة لمدة 40 يوما.

وأشار بحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، إلى أنه كان يزور الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، من أجل عقد لقاءات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان الإدارة والكونغرس، حيث جرى التأكيد على موقف الأردن الثابت والواضح من القضية الفلسطينية الذي يستند إلى حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء: "أنا أسمع إشاعات كثيرة من الداخل والخارج، فمن أين يأتون بهذه الأفكار.. لا نعلم!".

وأبدى الملك عبد الله، إعجابه بالجدية والحزم في تعامل الحكومة مع قضية الدخان، وقال: "رسالة لجميع الذين يريدون أن يعبثوا، هذا خط أحمر، ونريد كسر ظهر الفساد في البلد".. "كفى نريد أن نمشي إلى الأمام"، مؤكدا أهمية تطبيق سيادة القانون وعدم التهاون مع أي شخص يتجاوز القانون. وقال "لا أحد فوق القانون بغض النظر من هو أو هي".

#الملك يترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء ويؤكد بعدم السماح لأصحاب المصالح الشخصية والأجندات بأن يضروا بمصالح الوطن وأبنائه



التفاصيل https://t.co/bMgfugvtc8#بترا #الاردن pic.twitter.com/wZZD8zmQjY — Jordan News Agency (@Petranews) August 5, 2018

​وكان غياب الملك عبد الله الثاني، أثار جدلا واسعا، وتكاثرت الشائعات حول أسبابه، لا سيما تلك التي اعتبرت أن زيارته الأمريكية مرتبطة بـ"صفقة القرن"، وانتشرت عبر مواقع التواصل تغريدة من حساب غير موثق للباحث والإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، التي زعم فيها أن الملك الأردني سعى، خلال زيارته، لإقناع واشنطن بتسليم ولي العهد الأمير حسين الحكم، مقابل تنازلات في "الصفقة".

ودشن الأردنيون هاشتاغ #أين_الملك يتساءلون فيه عن سر غياب العاهل الأردني كل هذه المدة، ويعبرون فيه عن استيائهم من صمت السلطات وعدم تقديم توضيح لهم، وقال أحدهم: "بعد غياب 40 يوما ولا يكون استقباله بث مباشر ليطمئن كل الأردنيين".