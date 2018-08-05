إحداث هيئة تنسيق لعودة المهجرين السوريين في الخارج

أقرت الحكومة السورية، اليوم الأحد 5 أغسطس/آب، إحداث هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation الدفاع الروسية تؤكد اقتراحها التعاون مع واشنطن بشأن اللاجئين السوريين وإزالة الألغام

خصص مجلس الوزراء السوري الحيز الأكبر من جلسته الأسبوعية اليوم، برئاسة رئيس الحكومة عماد خميس، لبحث مسألة عودة المهجرين السوريين في الخارج، وتمت الموافقة على إحداث "هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج" إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب.

ويأتي تشكيل الهيئة التي تضم الوزارات والجهات المعنية ويترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، تأكيدا على أن "سوريا التي انتصرت في حربها على الإرهاب وتحملت مسؤوليتها تجاه المهجرين في الداخل ستتخذ ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاع جميع المهجرين وتأمين عودتهم في ظل عودة الأمان وإعادة الخدمات الأساسية إلى مختلف المناطق" بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".