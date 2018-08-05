قرقاش: 3 أشياء تسببت في أزمة اليمن

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن البيان المشترك لممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية، بشأن مدينة الحديدة اليمنية أحادي وغير منصف.

وأضاف في تدوينة على "تويتر" اليوم الأحد:"البيان المشترك أحادي وغير منصف، في توصيفه لما يحدث في الحديدة، وغاب عنه إدانة المليشيات الحوثية مسؤولية انتهاكاتها للوضع الإنساني خاصة في أعقاب جريمة استهداف المستشفى وسوق السمك".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais "أنصار الله" تقنص جندي سعودي في جيزان

وتحدث قرقاش عن أسباب أزمة اليمن في تدوينة أخرى قال فيها:"الموقف الأوروبي بوجه عام أضعف في تناوله للانتهاكات الحوثية، الوضع الإنساني وحقيقة أن انقلاب الأقلية، وبدعم إيران والسلاح سبب أزمة اليمن"، مضيفا: "لا يمكن السكوت على الانتهاكات الحوثية وشرعنتها".

ودعا الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، أطراف النزاع في اليمن إلى خفض التصعيد في كافة المناطق على خلفية الغارات الأخيرة، التي أوقعت العشرات من القتلى والجرحى في محافظة الحديدة غربي البلاد".

وطالب بيان مشترك لممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد، فيدريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، خريستوس ستيليانيدس، أطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام الصادق تجاه المساعي الدبلوماسية للأمم المتحدة، وترجمة ذلك الالتزام إلى خفض للتصعيد في كافة مناطق الصراع، بما فيها الحديدة، معبرا عن "إدانته الشديدة للهجمات ضد المدنيين".

وفِي هذا السياق نجد أن الموقف الأوروبي بوجه عام أضعف في تناوله للانتهاكات الحوثية للوضع الإنساني وحقيقة أن انقلاب الأقلية وبدعم إيران والسلاح سبب أزمة اليمن، لا يمكن السكوت على الانتهاكات الحوثية وشرعنتها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 5, 2018

ووصف البيان "الغارات الجوية المتتالية بالحديدة" بأنها "تذكير مأساوي بأن القانون الدولي، يتم خرقه بشكل يومي في اليمن".

البيان المشترك لممثلة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والمفوض الاوروبي للمساعدات الانسانية أحادي وغير منصف في توصيفه لما يحدث في الحديدة، وغاب عنه إدانة المليشيات الحوثية مسؤولية انتهاكاتها للوضع الإنساني خاصة في أعقاب جريمة إستهداف المستشفى وسوق السمك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 5, 2018

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد "أنصار الله" التى تسيطر على العاصمة صنعاء.