قرقاش: 3 أشياء تسببت في أزمة اليمن

وأضاف في تدوينة على "تويتر" اليوم الأحد:"البيان المشترك أحادي وغير منصف، في توصيفه لما يحدث في الحديدة، وغاب عنه إدانة المليشيات الحوثية مسؤولية انتهاكاتها للوضع الإنساني خاصة في أعقاب جريمة استهداف المستشفى وسوق السمك".
ودعا الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، أطراف النزاع في اليمن إلى خفض التصعيد في كافة المناطق على خلفية الغارات الأخيرة، التي أوقعت العشرات من القتلى والجرحى في محافظة الحديدة غربي البلاد".
وطالب بيان مشترك لممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد، فيدريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، خريستوس ستيليانيدس، أطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام الصادق تجاه المساعي الدبلوماسية للأمم المتحدة، وترجمة ذلك الالتزام إلى خفض للتصعيد في كافة مناطق الصراع، بما فيها الحديدة، معبرا عن "إدانته الشديدة للهجمات ضد المدنيين".
وفِي هذا السياق نجد أن الموقف الأوروبي بوجه عام أضعف في تناوله للانتهاكات الحوثية للوضع الإنساني وحقيقة أن انقلاب الأقلية وبدعم إيران والسلاح سبب أزمة اليمن، لا يمكن السكوت على الانتهاكات الحوثية وشرعنتها.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 5, 2018
ووصف البيان "الغارات الجوية المتتالية بالحديدة" بأنها "تذكير مأساوي بأن القانون الدولي، يتم خرقه بشكل يومي في اليمن".
البيان المشترك لممثلة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والمفوض الاوروبي للمساعدات الانسانية أحادي وغير منصف في توصيفه لما يحدث في الحديدة، وغاب عنه إدانة المليشيات الحوثية مسؤولية انتهاكاتها للوضع الإنساني خاصة في أعقاب جريمة إستهداف المستشفى وسوق السمك.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 5, 2018
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/آذار 2015، ضد "أنصار الله" التى تسيطر على العاصمة صنعاء.
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