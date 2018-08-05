يتصدرهم ابن سلمان... 5 زعماء عرب لا يملكون حسابا على "تويتر"

أصبح "تويتر"، في السنوات الأخيرة، وسيلة فعالة بالنسبة للعديد من قادة العالم، للإعلان عن قرارت مصيرية هامة، ولعل أبرز مثالا على هذا، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أصبح حسابه الرسمي، أول مصدر موثوق لأحاديثه لكل وسائل الإعلام ووكالات الأنباء.

ولكن رغم ذلك، فهناك زعماء عرب مازالوا لم يدشنوا حسابات على موقع التغريدات الشهير، في حين أن هناك العديد من نظرائهم أقدموا على تلك الخطوة منذ سنوات، ويستخدموه في بعض الأحيان لمشاركة متابعيهم بعض اللحظات الاجتماعية.

1- محمد بن سلمان

رغم شعبيته الواسعة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، إلا أن ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع في المملكة، مازال لا يمتلك حسابا على "تويتر"، في الوقت الذي يمتلك والده، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حسابا على "تويتر"، وحازت تغريداته على أكثر مرات "ريتويت" في العام الماضي.

كما أن خالد بن سلمان، وهو سفير المملكة العربية السعودية، وشقيق محمد بن سلمان، يمتلك حسابا على "تويتر".

2- خليفة بن زايد

لا يملك رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد، حسابا على "تويتر"، رغم امتلاك ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، لحسابات على "تويتر".

3- صباح الجابر الأحمد الصباح

لم يدشن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حسابا على "تويتر" حتى الآن.

4-السلطان قابوس

كما أن سلطان سلطنة عمان، قابوس، لا يملك حسابا على "تويتر".

5-حمد بن عيسى آل خليفة

لا يمتلك ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حسابا خاصا على "تويتر"، على الرغم من أن أبنائه خالد بن حمد آل خليفة، وهو النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وناصر بن حمد آل خليفة، الذي يشغل منصب قائد الحرس الملكي البحريني ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية يمتلكان حسابات فيه.