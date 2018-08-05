الإمارات تمنح تأشيرة سياحية للسوريين بـ "شروط محددة"

أعلنت وكالة سفر في عجمان، عن منحها تأشيرت سياحية (فيزا) للسوريين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن بشروط محددة.

وذكرت الوكالة في إعلانها، عن بدءها في منح التأشيرات السياحية للسوريين ومن في حكمهم (فلسطينيو سوريا)، ويشترط بالنسبة للذكور أن يكونوا فوق الـ45 أو تحت الـ11 عاما، أما بالنسبة للإناث السوريات فستمنح لهن دون شروط، بحسب صحيفة "الاقتصادي" الإماراتية.

© Fotolia / Elnur Amikishiyev الإمارات تقرر منح إقامة لمدة عام إلى مواطني تلك الدول

وبالنسبة للشاب الذي لا ينطبق عليه شرط العمر، فبإمكانه التقديم عن طريق قريب له مقيم بالإمارات من الدرجة الثانية، لكن يلزم الكفيل صورة من عقد المنزل وفاتورة كهرباء وصورة عقد العمل، ويجب ألا يقل راتبه عن 5 آلاف درهم، مع حجزه تذكرة ذهاب وإياب.

وعن تكاليف إصدار التأشيرة السياحية، فأوضحت الوكالة أن التكاليف تبلغ 4 آلاف درهم للفيزا التي مدتها شهر (حوالي نصف مليون ليرة سورية)، أما الفيزا لـ 3 أشهر فستكون بـ 5 آلاف و500 درهم (أكثر من 650 ألف ليرة سورية)، (الدولار الأمريكي يساوي 3.6 درهم إماراتي)، ولكنها تختلف بالنسبة (لفلسطينيي سوريا)، إذ ستزيد الرسوم بمقدار ألف و500 درهم، على حد تعبير موظف في الوكالة، وبرر ذلك لصعوبة استخراج التأشيرات، وأن تكلفتها في "الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي" باهظة.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستتولى كفالة المسافرين، كما أنه سيتم تسليم سمة الدخول بمدى لا تتجاوز 4 أيام.

ورغم ذلك فإن نسبة الاقبال على (الفيزا) السياحية ضئيلة، بحسب ما صرحت به الوكالة.

وتوقعت الوكالة عودة لجميع الأعمار ودون شروط في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بعد أن أوقعت الإمارات منح تأشيرات العمل والسياحة للسوريين منذ أكثر من 6 أعوام واقتصر الأمر على منح زيارات لآباء وأمهات المقيمين هناك وفيزا العمل لم تتوقف أيضا ولكن أعداد الطلبات المقبولة ضعيفة جدا.

ومنحت حكومة الإمارات في يونيو عام 2018، إقامة مدتها عاما لرعايا بعض الدول المقيمين في الإمارات بشكل مخالف، ومن بينها سوريا، حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.