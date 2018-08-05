طاقم آلية سعودية بين قتيل ومصاب في كمين لـ"أنصار الله" بنجران

قتل وأصيب عسكريون سعوديون، مساء اليوم الأحد، بكمين لمسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais "أنصار الله" تقنص جندي سعودي في جيزان

القاهرة — سبوتنيك . وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن "كمينا نصبه مسلحو " أنصار الله " لآلية تابعة للجيش السعودي قرب موقع الحماد بنجران ، أسفر عن مقتل وإصابة طاقمها.

وأضاف المصدر أن "مروحية أباتشي مشطت عقب الكمين محيط موقع الحماد، مستهدفةً مواقع مسلحي 'أنصار الله'".

وأشار إلى استهداف مقاتلي "أنصار الله" آلية لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بصاروخ موجه غرب موقع السديس في ذات القطاع، ما أسفر عن إعطابها ومقتل وجرح طاقمها.

وتقود السعودية والإمارات منذ مارس/آذار 2015 تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة. كما قُتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.