بريطانيا وليبيا تؤكدان على عملية الاستفتاء على الدستور وإنهاء الخلافات

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري اليوم الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، تطورات المشهد السياسي، واتفق الجانبان على تذليل العقبات أمام عملية الاستفتاء على مشروع الدستور والاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة

© AP Photo / Irish Defence Forces via AP سفينة الإنقاذ "أكواريوس" لن تعيد مهاجرين إلى ليبيا

طرابلس — سبوتنيك .وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه أن:"رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بحث اليوم الأحد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا السيد فرانك بيكر تطورات المشهد السياسي وسبل تذليل العقبات أمام الاستفتاء على الدستور والإعداد للانتخابات"، مضيفا "بالإضافة إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية المزمع تطبيقها في الأيام القادمة".

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على:"أهمية التركيز على الجانب الخدمي في هذه المرحلة وعدم ربط تنفيذ الإصلاحات بالانتخابات، مؤكدا أنه يجب الأخذ بزمام المبادرة والتحرك في اتجاه الإصلاحات الاقتصادية بشكل متواز مع الإصلاحات السياسية". وفقاً لبيان المكتب الإعلامي.

وأوضح البيان أن:

سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا أشاد بدور المجلس الأعلى للدولة المهم في الضغط على المصرف المركزي وحكومة الوفاق الوطني من أجل تنفيذ هذه الحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في رفع المعاناة عن المواطن الليبي.