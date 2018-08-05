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23:20 05 أغسطس/ أب 2018
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    برلماني ليبي: أطماع الاستعمار الإيطالي عادت مجددا

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    العالم العربي
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    اعتبر عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، في مدينة طبرق، اليوم الأحد، أن ليبيا أصبحت ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الأطماع الإيطالية الاستعمارية عادت مجددا.

    بنغازي- سبوتنيك. وقال الدرسي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك":"الحقيقة ليبيا أصبحت ساحة للصراعات الإقليمية وإعادة للأطماع الاستعمارية القديمة"، مشيرا إلى أن: "إيطاليا تعتقد بأن ليبيا من حصتها في منطقة المتوسط، وبالتالي فإن أي دور فرنسي أو إنجليزي يعتبر تدخلا في منطقة نفوذها التقليدية".

    مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري
    © AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA
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    وأكد عضو مجلس النواب الليبي أن: "اقتصاد إيطاليا علمنا أنه يعتمد على النفط والغاز الليبي ودخول فرنسا على المشهد الليبي دق ناقوس الخطر لإيطاليا". مضيفا بأن:"وبهذا نفهم موقف إيطاليا المضاد للتحركات الفرنسية في المنطقة الحرب في حقيقتها حرب نفوذ وسيطرة على الموارد الطبيعية".

    يشار أن السفير الإيطالي لدى ليبيا، غوزيبي بيروني، نفى خلال لقاء تلفزيوني على قناة "ليبيا روحها الوطن" في برنامج أكثر، يوم الجمعة الماضي 3 أغسطس/آب أن تكون طائرات التجسس التي تقوم بجولات فوق سماء ليبيا إيطالية لكنه لم ينف حقيقة أنها تقلع بالفعل من بلاده، جاء هذا خلال سؤالا وجه الإعلامي الليبي نبيل الحاج، عن هوية طائرات تجسس من طراز "غلف ستريم" التي تقلع من قاعدة تراباني جنوبي إيطاليا في مهام تمشيطية في الأجواء الليبية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الإيطالية، فأجابه السفير بالنفي.

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    الكلمات الدلالية:
    الاستعمار, ليبيا, الاقتصاد, ليبيا
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