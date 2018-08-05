حقيقة "خدمات اللطم" في الخطوط الجوية العراقية (فيديو)

كشفت الخطوط الجوية العراقية اليوم، الأحد، حقيقة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديمها "خدمات اللطم" على متن رحلاتها الجوية.

وبحسب موقع السومرية نيوز، أصدرت الخطوط الجوية العراقية بيانا توضيحيا عن مسألة "خدمات اللطم"، معربة عن دهشتها من عدم نقل الردود الإيجابية بالسرعة التي تنتقل بها هذه الشائعات.

وقال البيان، إن "الإعلام في بلاد الله الواسعة يحبب الشعوب بشركاتهم الوطنية، بينما تتطوع بعض المواقع التسقيطية لتحريض أبناء العراق ضد كل ما ينتمي إلى العراق، وهكذا تجدهم يلصقون كل تصرف سيئ بالخطوط الجوية العراقية".

وأضافت، أن "المقطع الفلمي المرفق ينشرونه منذ سنوات كلما دعت الحاجة للتشويه، ويزعمون فيه أن خطوطنا الجوية تقدم (خدمات اللطم) في رحلاتها اليومية"، مشيرة إلى أنه "في حقيقة الأمر هو لطائرة سورية في طريقها عام ٢٠١٤ من مطار دمشق إلى مطار النجف".

وأكدت أن "شعار الخطوط السورية موجود على المقاعد"، موضحة أن "ردودنا الإيجابية لا تنتقل بالسرعة التي تنتقل بها هذه الشائعات، فشرارة الشر في العراق أسرع من أجنحة الخير".

يذكر أن عددا من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورا ومقطع فيديو قالوا إن طائرات تابعة للخطوط الجوية العراقية تقدم "خدمات اللطم" للمسافرين.