مصر… اكتشاف تمثال لأبو الهول بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد

أعلن مسؤول بوزارة الآثار المصرية، اليوم الأحد، أنه جرى اكتشاف تمثال لأبو الهول أثناء أعمال تطوير بأحد المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد.

القاهرة — سبوتنيك . ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن محمد عبد العزيز، مدير عام آثار الأقصر ، إنه "تم اكتشاف تمثال لـ"أبو الهول" خلال أعمال تطوير مشروع طريق الكباش، الذي من المقرر الانتهاء منه آخر العام الحالي، تمهيدا لافتتاحه".

وأضاف عبد العزيز للصحيفة أنه "جار رفع التمثال المكتشف، وهو عبارة عن جسم إنسان ورأس أسد، حيث إنه لا يمكن استخراجه لحظة اكتشافه مباشرة، وذلك لطبيعة البيئة التي كان موجودا بها".

ويقع تمثال أبو الهول الأشهر بجوار الأهرامات الثلاثة بمحافظة الجيزة شمالي البلاد ويرجح أن يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 4500 عام.