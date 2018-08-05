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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع مع لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيسيت (البرلمان الإسرائيلي) في القدس، 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    الكابينت الإسرائيلي يؤكد على استعداد الجيش لجميع السيناريوهات في غزة

    © REUTERS / Ammar Awad
    العالم العربي
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    انتهى اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغر "الكابينت" للشؤون السياسية والأمنية، مساء اليوم الأحد، دون الإفصاح عن نتائجه، حيث كان مقررا أن يخصص الاجتماع لبحث عرض مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ومصر للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.

    القدس — سبوتنيك. وقال بيان صدر عن مجلس "الكابينت" عقب الاجتماع "أطلع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع أعضاء الكابينت على صورة الوضع حيال غزة".

    السفارة الإسرائيلية في موسكو
    © Sputnik . Vladimir Vyatkin
    علم إسرائيل في كل دولة عربية تستضيف هذه البطولة
    وأكد البيان على أن "جيش الدفاع مستعد لجميع السيناريوهات".

    وكان وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أكد لراديو "مكان" بأنه "ينوي أن يعرض على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية خطة للتسوية السياسية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".
    وبحسب راديو "مكان" فإن من أبرز بنود خطة الوزير كاتس "الانفصال التام عن القطاع، واشتراط تقديم أي مساعدة للقطاع بإعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس".

    من جانبها أكدت وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، خلال حديثها مع راديو "مكان" اليوم الأحد على "وجوب أن تتضمن أي تسوية جعل القطاع خاليا من السلاح، وإعادة جثماني الجنديين من جيش الدفاع اللذين تحتجزهما حركة حماس في القطاع".
    وقالت شاكيد إنه:

    يجب عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها إسرائيل بعد حرب لبنان الثانية، لا سيما عدم ترقبها التعاظم العسكري لمنظمة حزب الله".

    وعلى ضوء التطورات والتصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات "العودة" في الواحد والثلاثين من أبريل/نيسان الماضي، ومقتل من 157 فلسطيني وإصابة الآلاف برصاص الجيش الإسرائيلي، يسعى ملادينوف إلى نزع فتيل التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة ومحاولة التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين الجانبين.

    وقد جرت المحادثات في قطاع غزة مع قيادة حركة حماس، وفي رام الله مع الرئاسة الفلسطينية، وبرعاية مصرية، حيث يسعى ملادينوف إلى التوصل لاتفاق تهدئة يضمن تخفيف الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً وتنفيذ مشاريع لقطاعات حيوية (الصحة، الكهرباء، الصرف الصحي والمياه، التشغيل المؤقت)، وزيادة مساحة الصيد وعودة المعابر إلى ما كانت عليه قبل مارس الماضي.

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    الكلمات الدلالية:
    حزب الله, إسرائيل, غزة, فلسطين المحتلة, إسرائيل
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