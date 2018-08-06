الحوثي يقدم دعوة لكندا بعد طرد سفيرها من السعودية

قدم رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الاثنين دعوة إلى كندا بفتح سفارة لها في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال الحوثي في تغريدة على موقع تويتر: "ندعوا الدولة الكندية الى فتح سفارة لها بالجمهورية اليمنية فعاصمتها صنعاء ترحب بذلك".

وأضاف: "بدلا عن الدولة التي اتخذت موقف مهين ضدها بطرد السفير وقطع العلاقات".

ندعوا الدولة الكندية الى فتح سفارة لها بالجمهورية اليمنيةفعاصمتها صنعاء ترحب بذلك

بدلا عن الدولة التي اتخذت موقف مهين ضدها بطرد السفير وقطع العلاقات #افرجوا_فورا

عن نشطاء المجتمع المدني السعوديين وبامكان اجهزة الامن مراجعة الاسماء من هذه القائمة pic.twitter.com/xKV29Q3kH0 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 5, 2018

تأتي دعوة الحوثي تزامنا مع استدعاء السعودية سفيرها في كندا للتشاور واعتبارها السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، حيث طالبته بمغادرة المملكة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

فيديو: البيان الرسمي من وزارة الخارجية السعودية بطرد السفير الكندي من السعودية، واستدعاء السفير السعودي بكندا.

.

.#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي pic.twitter.com/DmtwUaErol — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 5, 2018

وكانت السفارة الكندية في الرياض، نشرت تغريده لها عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.