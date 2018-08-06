انفجار سيارة بالقرب من وسط القاهرة (فيديو)

انفجرت سيارة، اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب، بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة المصرية، أسفل كوبري 6 أكتوبر.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أنه تم، على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى توقف جزئي في حركة السيارات.

Pictures from the explosion in al-Duqqi, Cairo. Cause unclear #Egypt pic.twitter.com/IzyWyAqLws — Michael A. Horowitz (@michaelh992) August 6, 2018

وأوضح مصدر أمني أنه تم نقل 3 مصابين إلى مستشفى "العجوزة"، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

#الدقي

أول فيديو لأنفجار سيارة مطلع كوبري أكتوبر بالدقي pic.twitter.com/JMjQaaWBUe — asem al anssary (@anssariz) August 6, 2018

​​من جانبها، نقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية عن مصدر أمني، قوله إن الفحص أوضح أن سبب الانفجار هو حدوث ماس كهربي داخلها تسبب في انفجار بطاريتها، وهو ما أدى لاشتعال النار بالسيارة واحتراقها بالكامل.

كما ذكر المصدر أن سيارة أجرة تضررت بشكل كامل جراء انفجار السيارة، مضيفا أن عمليات الفحص ما زالت جارية للوقوف على ملابسات الحادث.