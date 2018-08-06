محافظ الجيزة: ليس لدينا معلومات دقيقة حول أسباب انفجار سيارة الدقي

رفض محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، تحديد أسباب انفجار سيارة في حي الدقي، غرب العاصمة المصرية القاهرة، مشيرا إلى أن عمليات الفحص وجمع المعلومات ما زالت مستمرة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الدالي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 6 أغسطس/آب: "ليست لدينا أي معلومات دقيقة حول أسباب الانفجار في الوقت الحالي، وما زلنا نعمل على الفحص والمعلومات".

© Sputnik . Fayed El-Geziry انفجار سيارة بالقرب من وسط القاهرة (فيديو)

فيما أوضح مصدر أمني في محافظة الجيزة لـ"سبوتنيك": "لا يزال المختصون بوزارة الداخلية يفحصون أسباب الانفجار، إذا كان التانك [خزان الوقود] أم الموتور[ المحرك]".

وتابع: "لا يمكننا الإدلاء بأي تفاصيل حول الحادث أكثر من ذلك ولا زال الفحص جاريا، ويتواجد الآن مسؤولو وزارة الداخلية وقسم الدقي في موقع الانفجار"، مشيرا إلى أن "الحادث لم يتسبب بأي إصابات بحسب المؤشرات الأولية".

بدوره، نفى مصدر بمديرية الصحة في محافظ الجيزة، وقوع أي حالات وفاة جراء انفجار سيارة في حي الدقي، بشارع البطل أحمد عبدالعزيز. وقال المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك، إن الانفجار لم يوقع إصابات خطيرة، بل إن معظمها بسيطة إلى متوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات العجوزة، والتعامل معها على الفور.

كما، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، إصابة ٣ أشخاص في حصر مبدئي لانفجار في منطقة الدقي. وأضاف مجاهد، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه فور وقوع الحادث صباح اليوم، أعلى كوبري الدقي، تواجدت سيارات الإسعاف، وقامت بنقل المصابين لمستشفى العجوزة.