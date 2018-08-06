مفوضية الانتخابات في العراق تعلن انتهاء عملية فرز الأصوات يدويا

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، الاثنين 6 أغسطس/ آب، انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين، في الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار الماضي، بشكل رسمي.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن "مفوضية الانتخابات أعلنت انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي رسميا بعد إلغاء إجرائه في مكتب الرصافة".

© AP Photo / Hadi Mizban مفوضية الانتخابات العراقية تبدأ نقل صناديق الاقتراع من المحافظات إلى بغداد

وكانت عمليات العد والفرز اليدوي الجزئي قد انطلقت، في 3 يوليو/ تموز الماضي، بعد قرار المحكمة الاتحادية الصادر بموجب الطعون المقدمة على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه في 6 يونيو/ حزيران الماضي.

ولاقت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، ما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة في 6 يونيو/ حزيران، وصوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي تضمن إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية وانتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.

وبدأت عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في أوائل شهر يوليو، لتقترب بذلك البلاد خطوة من تشكيل حكومة جديدة تأخرت لأسابيع.