مفوضية الانتخابات في العراق تعلن انتهاء عملية فرز الأصوات يدويا

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن "مفوضية الانتخابات أعلنت انتهاء عمليات العد والفرز اليدوي رسميا بعد إلغاء إجرائه في مكتب الرصافة".
ولاقت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، ما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة في 6 يونيو/ حزيران، وصوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي تضمن إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية وانتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.
وبدأت عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في أوائل شهر يوليو، لتقترب بذلك البلاد خطوة من تشكيل حكومة جديدة تأخرت لأسابيع.
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