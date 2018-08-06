رسالة "عسكرية"... ماذا يحدث بين الإمارات والسودان

تسلم وزير الداخلية السودانية، إبراهيم محمود حامد، رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة اﻹمارات العربية المتحدة، الفريق سيف بن زايد آل نهيان.

واستقبل وزير الداخلية بمكتبه في الخرطوم، أمس الأحد، السفير الإماراتي، حمد الجنيبي، الذي نقل رسالة بلاده بحضور مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بالوزارة، اللواء شرطة عماد خلف الله، وفقا لوكالة السودان الرسمية للأنباء.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH الإمارات ترصد مليون جنيه إسترليني لترميم المتاحف في السودان

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين واصفا العلاقة بالأخوية، مشددا على استمرارية علاقات التعاون بين البلدين في كل مجالات العمل الشرطي.

وأوضح السفير الجنيبي أن اللقاء بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، مشيرا إلى أن وزير الداخلية السوداني، شدد على متانة العلاقات بين البلدين، وضرورة استمرارية التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الشرطية بين الوزارتين.

وفي وقت سابق، بحث وزير السياحة والآثار السوداني، محمد أبو زيد مصطفى، لدى لقائه السفير الإماراتي أوجه التعاون السياحي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وأثنى الوزير على جهود حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي مع الهيئة العامة للآثار في سواكن وسنار، بجانب الدعم المقدم بواسطتها لترميم متحف بيت الخليفة، ومتحف شيكان ومتحف نيالا.

من جانبه أشاد الجنيبي بجهود الوزارة لتطوير السياحة، مبديا استعداد بلاده للتعاون مع السودان، مؤكدا عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.