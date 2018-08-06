للمرة الثانية... السعودية تتخذ قرارا بشأن سعر البنزين

اتخذت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الاثنين 6 أغسطس/آب، قرارا بشأن أسعار البنزين والوقود في المملكة.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيان نشرته وأطلعت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن القرار جاء بعد المراجعة الربع السنوية التي تجريها الوزارة لأسعار البنزين.

© AFP 2018 / JOE KLAMAR بلومبيرغ: السعودية ترفع أسعار الوقود 80% خلال أيام

وقررت وزارة الطاقة السعودية الإبقاء على أسعار البنزين للربع الثالث من عام 2018 دون تغيير.

وأشارت إلى أن الأسعار ستظل كما هي، على النحو التالي:

— — سعر بنزين 91: 1.37 ريال لكل لتر.

— سعر بنزين 95: 2.04 ريال لكل لتر.

وتعد تلك هي المرة الثانية، التي تجري فيها الوزارة مراجعة لأسعار الوقود في المملكة، وتبقيها كما هي دون تغيير، بعد المراجعة الأولى في بداية الربع الثاني من عام 2018.

وتربط المملكة أسعار الوقود بأسعار التصدير في الأسواق العالمية، ما يجعلها قابلة للارتفاع والانخفاض مع تغيرات الأسعار العالمية.

وكانت السعودية قد رفعت أسعار الوقود في مطلع عام 2018 بنسب تتراوح ما بين 82% إلى 126%، وهو ما جعل سعر بنزين 91 يباع بـ1.37 ريال للتر، بدلا من 0.75 ريال للتر.

وقالت المملكة: "إن خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة، التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية، وتعزيز استدامتها".