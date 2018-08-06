محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بتهمة الإرهاب

قضت محكمة عراقية، اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب، بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بعد إدانتهما بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن القاضي، بعد تلاوة القرار في المحكمة الجنائية المركزية، قوله إن المواطن الفرنسي لحسن عمار غيبودج (55 عاما) والألمانية نادية راينر هيرمان (22 عاما) أدينا بالانتماء للتنظيم الإرهابي.

© Fotolia / WavebreakMediaMicro محكمة عراقية تقضي بإعدام عضو سابق في تنظيم "القاعدة" قتل 19 شخصا

وأوضحت الوكالة أن الحكم الصادر من المحكمة اليوم يمكن أن يتم الطعن عليه.

وصدر حكم، في السابق، على هيرمان بالسجن لمدة عام لدخولها العراق بصورة غير مشروعة. وحضر موظفون ومترجمون من سفارتي البلدين جلسة المحكمة.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.