صحيفة: صفقة عسكرية غير مسبوقة بين أمريكا ودولة عربية

عقدت دولة عربية صفقة أسلحة غير مسبوقة، وتعد الأولى من نوعها، التي تعقدها هذه الدولة، بحسب ما ذكرت صحيفة محلية.

عقد الجنرال دو ديفيزيون (الفريق) عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، صفقات عسكرية غير مسبوقة، وتعد الأولى من نوعها التي يعقدها المغرب من بين دول الجوار، إذ سيستفيد من صفقة ضخمة ستصل عبر دفعات ابتداء من السنة المقبلة إلى غاية 2021.

ووفقا لما نقلته جريدة "الأيام" المغربية، فإن الأسلحة الجديدة التي شملت ما هو جوي وبحري وبري، تشرف عليها وزارة الدفاع الأمريكية، وستصل إلى المغرب وإسبانيا وبلدان حليفة أخرى.

وتشمل الصفقة، حسب ما ورد في الصحيفة، حصول المغرب على صواريخ متطورة، وعناصر مختلفة من نظام الصواريخ، وقطع الغيار، والأسلحة الثقيلة، وأسلحة لفرق البحرية.

وأضافت أنه في المجال البحري نجحت فرق تقنية وعسكرية متخصصة في التجارب الأولى لتجهيز الفرقاطة العملاقة المسماة "محمد السادس" بصواريخ متطورة قادرة على بلوغ الأهداف الكيلومترات بما فيها الأهداف تحت البحرية أي الغواصات.

وكانت صحيفة "الأيام" المغربية قالت إن الجنرال دكوردارمي عبد الفتاح الوراق، يقود مفاوضات سرية مع كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة مجموعة من المسؤولين البارزين في القوات المسلحة الملكية.

© AFP 2018 / مفاوضات سرية وراءها مفاجآت... قائد عسكري عربي يزور البنتاغون

وذكرت أنه زار الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل الما ضي، من أجل عقد صفقات عسكرية مهمة سيحصل عليها المغرب، الذي سيحتضن في الأسابيع القليلة المقبلة مناورات عسكرية سيشارك فيها الجيش الأمريكي والقوات المسلحة الملكية، إلى جانب عدد من الدول الأفريقية.

وأضافت الصحيفة أن زيارة الجنرال الوراق للولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد عسكري رفيع، ستكون "وراءها مفاجآت"؛ كصفقات ستكون في الغالب في سلاح الجو، إذ تم التركيز على طائرات حربية متطورة من طراز "إف 16" و"بلوك 70".