كندا تعلن رسميا عدم تراجعها أمام قرارت السعودية

أصدرت وزارة الخارجية الكندية بيانا، ردت فيه على القرار السعودي بتجميد العلاقات التجارية الجديدة، مؤكدة أنها تتطلع إلى مزيد من التوضيحات حول بيان السعودية الأخير.

© Sputnik . Chris Wattie أول تعليق من كندا بعد قطع العلاقات مع السعودية

ونقلت وكالة "رويترز"، عن الناطق باسم الخارجية الكندية ماري بيرل قولها، "إن كندا "قلقة للغاية" بشأن تجميد المملكة العربية السعودية للتعاملات التجارية الجديدة بين الدولتين، ولكنها ستواصل دفاعها عن حقوق الإنسان"

وتابعت بيرل: "كندا ستدافع دائما عن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أن كندا "تسعى إلى مزيد من الوضوح" من الحكومة السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، فجر اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، استغربت فيه الموقف السلبي والمستغرب من كندا، الذي صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية، بشأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدني" الذين جرى إيقافهم في السعودية.