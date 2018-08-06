تحذير عسكري من نشر معلومات حول تحركات القوات المسلحة لأوكرانيا

دعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، مواطني البلاد لعدم الإفصاح عن معلومات حول تحركات وحدات وتقنيات الجيش على أراضي أوكرانيا.

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان لهيئة الأركان، نشر على موقعها الرسمي في فيسبوك: "الرجاء عدم إفشاء معلومات وفي المستقبل حول تحركات القوات المسلحة لأوكرانيا، وأرقام التقنيات وأنواعها وحجم الأسلحة، وانتمائها إلى أصناف القوات المسلحة والاتجاهات وطرق التنقل. الإفصاح عن هذه المعلومات يمكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي".

© Fotolia / aviavlad أوكرانيا تدرس اتخاذ خطوة جديدة بشأن نزاع حول السكك الحديدية مع روسيا

كما ذكر البيان بأن القوات الأوكرانية أيضا، تعتزم إسقاط طائرات من دون طيار، في حال اكتشافها في أجواء مناطق إجراء المناورات العسكرية وفي أجواء الحاميات العسكرية والمعسكرات وميادين التدريب وغيرها من المرافق العسكرية.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر أبريل/نيسان من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد على 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.