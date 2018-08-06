أول زعيم عربي يعلق على القرار السعودي تجميد العلاقات مع كندا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض وإدانة "التدخل الكندي" في الشؤون الداخلية للسعودية، مشددا على وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب الرياض.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، "أكد الرئيس عباس رفضه وإدانته للتدخل الكندي في شؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، واصفا ذلك بالتدخل السافر"، معبرا عن "رفضه وإدانته للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة من أي جهة كانت، معتبرا ذلك مسا بسيادة المملكة على أرضها، وشعبها".

© Sputnik . Vladimir Baranov كندا تعلن رسميا عدم تراجعها أمام قرارت السعودية

وأضافت الوكالة: أن "رئيس دولة فلسطين أكد وقوف شعبنا الفلسطيني وقيادته إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".

ودعا عباس "الدول العربية إلى الوقوف لجانب المملكة برفض وإدانة التدخل الكندي في شؤونها الداخلية".

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، فجر اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، استغربت فيه الموقف السلبي والمستغرب من كندا، الذي صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية، بشأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدني" الذين جرى إيقافهم في السعودية.