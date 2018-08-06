مقتل 3 جنود سعوديين برصاص قناصة "أنصار الله" في جيزان

قتل ثلاثة جنود سعوديين، اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب، برصاص قناصة جماعة "أنصار الله" في جيزان جنوب غربي المملكة.

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن مسلحي الجماعة قنصوا اليوم الاثنين، "ثلاثة جنود من الجيش السعودي في موقع مشعل بجيزان".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais "أنصار الله" تقنص جنديا سعوديا في جيزان

وفي قطاع نجران، أشارت "المسيرة" الى إعطاب مسلحي "أنصار الله" بصاروخ موجة طاقم سيارات يقل جنود من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي غرب موقع السديس، ومقتل من كانوا على متنه.

وتقود السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "أنصار الله".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.