مقتل 3 جنود سعوديين برصاص قناصة "أنصار الله" في جيزان

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن مسلحي الجماعة قنصوا اليوم الاثنين، "ثلاثة جنود من الجيش السعودي في موقع مشعل بجيزان".
وتقود السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "أنصار الله".
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.
وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)