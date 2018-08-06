أنباء عن وصول شخصية "حوثية" إلى قطر... ومفاجأة وراء الزيارة

قال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، إن شخصية "حوثية" وصلت إلى قطر.

وكتب طه، على صفحته الشخصية في "تويتر"، إنه "بعد السفر من لبنان إلى إيران وصل قبل قليل إبراهيم الديلمي مدير قناة "المسيرة" الحوثية شاشة الإرهاب في اليمن إلى قطر".

ونقل المحلل السياسي والباحث، عن مصادره قولهم إن "إبراهيم في الدوحة للحصول على أجهزة تصويرية وتقنية إعلامية واستخباراتية متطورة وجلب عدد من موظفي قناة الجزيرة لتطوير قناته".

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بعد السفر من #لبنان إلى #إيران وصل قبل قليل إبراهيم الديلمي مدير قناة #المسيرة الحوثية شاشة الإرهاب في #اليمن الى #قطر.

المصادر تؤكد ان "إبراهيم" في #الدوحة للحصول على اجهزة تصويرية وتقنية اعلامية واستخباراتية متطورة وجلب عدد من موظفي قناة #الجزيرة لتطوير قناتـه!#امجد_طه pic.twitter.com/BeQmmX7W7f — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) August 5, 2018

وقال الإعلامي جمال الحربي عبر حسابه الرسمي، نقلا عن "مصادر خاصة"، إن "إبراهيم الديلمي مدير قناة المسيرة التقى في الدوحة قبل قليل عزمي بشارة وبحضور مدير قناة الجزيرة أحمد السقطري وعباس ناصر مدير التلفزيون العربي التابع لقطر بهدف رسم استراتيجية إعلامية ضد السعودية والإمارات".

وتقود السعودية والإمارات منذ مارس/ آذار 2015 تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "أنصار الله".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 في المئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة. كما قُتل أو جُرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.