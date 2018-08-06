طائرة إسرائيلية تستهدف شبان فلسطينيين شمالي قطاع غزة

شنت طائرة حربية إسرائيلية، اليوم الاثنين، غارة جوية استهدفت مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

صرح الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "قامت طائرة عسكرية بالإغارة على خلية مخربين قامت بإطلاق بالونات حارقة في شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

#عاجل قامت طائرة عسكرية بالإغارة على خلية مخربين قامت بإطلاق #بالونات_حارقة في شمال قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 6, 2018

​من جانبها قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، إن "طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب المقبرة الشرقية لبلدة جباليا شمالي القطاع، ولم نبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين جراء الاستهداف".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد ذكرت في تقرير لها نشر في 5 يوليو/ تموز الماضي، أن أكثر من 20 حريقا يندلع يوميا بسبب البالونات الحارقة التي يطلقها الفلسطينيون من غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة باتت تشكل تهديدا حقيقيا على المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على انطلاق العمل الفلسطيني بالاختراع الجديد، منذ 30 مارس/ آذار الماضي، الذي تزامن مع الاحتفال بيوم الأرض الفلسطيني.