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17:17 06 أغسطس/ أب 2018
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    لبنان يعول على المشاركة في إعادة إعمار سوريا

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    مع هدوء الأوضاع في سوريا إثر استعادة الحكومة والجيش السيطرة على أغلب المناطق والمحافظات لا سيما بعد دحر تنظيم "داعش" الإرهابي من آخر معاقله في الجنوب السوري، يكثر الحديث في لبنان عن توقيت البدء بإعادة إعمار سوريا وكيف يمكن للبنان أن يساهم في ذلك.

    بشار الأسد
    © AFP 2018 / Sana
    الأسد: سنستعيد شمال سوريا بالقوة ولن نسمح للغرب بالمشاركة في إعادة الإعمار
    وفي هذا المجال يقول وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري لـ"سبوتنيك" إنه "بطبيعة الحال لبنان بلد جغرافي وتاريخي استراتيجي لسوريا، وبسبب طبيعة الشعبين اللبناني والسوري القريبين من بعضهم البعض سواء لناحية الثقافة واللغة وغيرها لا يوجد مجال إلا أن يتعاونوا سويا لإعادة إعمار سوريا".

    ويؤكد خوري أن لبنان بدأ يستعد للمساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا، ويقول "من جانبنا في لبنان، يجب أن نجهز أنفسنا على صعيد الخطط والبنى التحتية لنستطيع أن نساهم في إعادة إعمار سوريا، ونحن نستطيع أن نساهم في هذا الأمر من خلال الأراضي اللبنانية ومن خلال الخبرات اللبنانية".

    وحول كيفية إتمام التحضيرات في لبنان يشير خوري إلى أنه "هناك مؤتمر "سيدر" وخطة اقتصادية سنضع قريبا اللمسات الأخيرة عليها تتضمن تحضير للبنى التحتية والمصانع والشركات للمساعدة في إعادة إعمار سوريا".

    وتعد عملية إشراك لبنان في إعادة إعمار سوريا مناسبة جدية لانتعاش الاقتصاد اللبناني الذي تراجعت كافة مؤشراته منذ بدء الأزمة السورية، إذ يلفت وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن "إيجابيات مشاركة لبنان في إعادة إعمار سوريا أنها تخلق فرص عمل وتعيد النهضة للاقتصاد اللبناني، واليوم بعد كل حرب يحدث نهضة اقتصادية للبلد والبلاد المجاورة كذلك".    

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إعادة إعمار سوريا, الحكومة اللبنانية, لبنان
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