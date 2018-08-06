سياسي عراقي: لا تحالفات برلمانية حقيقية قبل إعلان النتائج النهائية

قال عبد الملك الحسيني، مدير مكتب رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، إن الأخبار المتداولة حول تقسيم المناصب أو اتفاقات حولها بين الكتل السياسية السنية والشيعية في الحكومة العراقية القادمة لا أساس لها.

وأضاف الحسيني، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام، حول ترشح خالد العبيدي لمنصب الرئيس القادم للبرلمان، أنه إلى الآن لم يتبلور أي تحالف سياسي واضح بين

© Sputnik . Nazek Mohamed سياسي عراقي: التظاهرات ستتواصل إذا لم تضع الحكومة خطة كاملة لمواجهة الأزمة

كافة القوى السياسية، ويكاد يكون التحالف السني الذي تم توقيعه من جانب عدد من الكتل السياسية وضم أكثر من 53 وتشكلت على أساسه لجنة تفاوضية مشتركة هو الأكثر وضوحا حتى الآن، لذا نستغرب من تلك الأخبار التي تستبق الأحداث وتتحدث عن أسماء بعينها لتولي مناصب.

وأشار الحسيني إلى أن العراق يمر بمرحلة صعبة تتطلب معالجات خاصة للأزمات تجعل من الصعب على الكتل السياسية أن تتباحث حول المناصب والمكاسب، الأهم في تلك المرحلة هو المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات ليتم بعد ذلك الحديث عن تحالفات حقيقية، مؤكدا أن الترويج للإشاعات والأخبار غير الصحيحة لا يصب في مصلحة البلاد، ومن يسعى إلى منصب هناك سباقات دستورية عبر السير الذاتية والإنجازات والمهارات.