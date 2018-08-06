سياسي عراقي: لا تحالفات برلمانية حقيقية قبل إعلان النتائج النهائية

وأضاف الحسيني، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام، حول ترشح خالد العبيدي لمنصب الرئيس القادم للبرلمان، أنه إلى الآن لم يتبلور أي تحالف سياسي واضح بين
وأشار الحسيني إلى أن العراق يمر بمرحلة صعبة تتطلب معالجات خاصة للأزمات تجعل من الصعب على الكتل السياسية أن تتباحث حول المناصب والمكاسب، الأهم في تلك المرحلة هو المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات ليتم بعد ذلك الحديث عن تحالفات حقيقية، مؤكدا أن الترويج للإشاعات والأخبار غير الصحيحة لا يصب في مصلحة البلاد، ومن يسعى إلى منصب هناك سباقات دستورية عبر السير الذاتية والإنجازات والمهارات.
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