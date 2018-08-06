السعودية تنفذ خطة جديدة ومبتعث يتحدث إلى "سبوتنيك"

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال المبتعثين في ⁧كندا⁩ إلى دول أخرى، وستعلن الخطة قريبا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، إنفاذا للتوجيه السامي الكريم المؤكد على موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية، وما تضمنه التوجيه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، فإن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال أبنائنا المبتعثين إلى دول أخرى وستعلن الخطة قريباً إن شاء الله.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER السعودية تصعد مع كندا بقرار جديد

وعلى الجانب الآخر، فإن هناك أكثر من 15 ألف طالب سعودي في كندا، بينهم 800 من الأطباء والأخصائيين المقيمين هناك.

في السياق ذاته، تحدث المبتعث السعودي إلى كندا فيصل الدوسري إلى "سبوتنيك" أنه تضامنا مع قرار الحكومة السعودية لقطع العلاقات مع كندا، طلب من الجامعه التي يدرس فيها بسحب ملفه، وتواصل مع جامعات في دول أخرى عربية وأجنبية لطلب الالتحاق بها للدراسة وأنه بانتظار الرد، مؤكدا أنه يجري حجوزات الطيران لعائلته وأصدقائه المبتعثين للعودة إلى السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت، فجر اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً، استغربت فيه الموقف السلبي والمستغرب من كندا، الذي صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في السعودية، بشأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدني" الذين جرى إيقافهم في السعودية.

وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم الحكومة ماري بير باسل: "إن الحكومة الكندية تحاول إجراء اتصالات مع السعودية"، مضيفة: "نشعر بالقلق الشديد، ونسعى للتواصل مع المملكة"، وفقاً لصحيفة "دا جلوبال آند ميل" الكندية.

وأضافت: "كندا ستقف دائما دفاعا عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير، في كل أنحاء العالم".

وتابعت: "إن حكومتنا لن تتردد أبدا في نشر هذه القيم كما تعتبر أن الحوار حول يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للدبلوماسية الدولية".