تزامنا مع تهديدات بحرية... اجتماع عسكري بين الكويت وسلطنة عمان

أجرى آمر القوة البحرية الكويتية، اللواء الركن بحري خالد عبد الله، اليوم الاثنين، سلسلة مباحثات مع عدد من المسؤولين العسكريين في سلطنة عمان.

وبحث اللواء عبد الله والوفد المرافق له في إطار زيارة يقوم بها حاليا إلى مسقط مع رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن أحمد النبهاني عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

كما أجرى مباحثات مماثلة مع الأمين العام في وزارة الدفاع العمانية محمد الراسبي وقائد البحرية العمانية اللواء الركن بحري عبدالله الرئيسي بحضور عدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة العمانية.

عقب ذلك زار آمر القوة البحرية الكويتية عددا من القواعد البحرية العمانية منها قاعدة سعيد بن سلطان البحرية.

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian قائد في الحرس الثوري يتهم دولة عربية بزعزعة سوق العملة في إيران

وكان المسؤول العسكري الكويتي قد وصل إلى سلطنة عمان الجمعة الماضية في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أكد أمس الأحد، 5 أغسطس/آب، إطلاقه مناورات واسعة في مياه "الخليج الفارسي" قبل أيام.

وصرح الناطق الرسمي باسم الحرس الثوري رمضان شريف: "تم إجراء التمارين بهدف السيطرة على سلامة الممرات المائية وحماية برنامج تدريبات التقويم السنوي للحرس الثوري"، وذلك وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف شريف: "وقد تمت هذه المناورات بإشراف من قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، الذي شدد على ضرورة الحفاظ على الدفاعية الشاملة وتعزيزها لضمان الأمن الاستراتيجي لمضيق هرمز والخليج الفارسي، والرد المناسب للتهديدات المحتملة من الأعداء".

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا لـ"رويترز"، الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تعد لمناورات كبرى في الخليج في الأيام القادمة لتقدم موعد تدريبات سنوية على ما يبدو وسط تصاعد التوتر مع واشنطن.

بدوره، قال قائد سلاح البحر في الجیش الإیراني، حسین خانزادي، إن "مضیق هرمز لن یكون آمنا لأولئك الذین یستخدمون أموال النفط المار من المضیق لتهدید أمن إیران".