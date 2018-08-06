لبنان يخصص مراكز استقبال للنازحين السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الاثنين، تخصيص مراكز لاستقبال طلبات النازحين السوريين على كافة الأراضي اللبنانية الراغبين بالعودة الطوعية إلى وطنهم.

بيروت — سبوتنيك. وأشارت المديرية، في بيان لها، إلى أنها "ستبدأ في استقبال الطلبات من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من كل أسبوع اعتبارا من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00".

وأضافت "يمكن للراغبين بالعودة البدء بتقديم طلباتهم اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع في 07/08/2018 ، وسيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور مغادرتهم".

وتشير البيانات إلى أن هناك نحو 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان.