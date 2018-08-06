وزير الطيران المصري يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة انتظام رحلات موسم الحج

عقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، اجتماعا موسعا في مقر الوزارة حضره لفيف من قيادات وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة وممثلو كافة الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم موسم الحج هذا العام، وذلك لمتابعة موقف الرحلات وانتظام التشغيل في المطارات.

وخلال اللقاء، استمع الفريق يونس المصري لشرح تفصيلي من السادة الحضور عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن خلال مرحلة السفر من المطارات المصرية إلي الأراضي المقدسة، واطمأن علي انتظام وسرعة إنهاء اجراءات السفر، وكذلك انسيابية الجسر الجوي لرحلات جدة والمدينة المنورة التي تسيرها الشركة الوطنية "مصر للطيران"، والخطوط الجوية السعودية والشركات الأخري العاملة في الموسم.

© Photo / THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION "مصر للطيران" تحتفل بإقلاع أول أفواج الحج من مطار القاهرة الدولي

وتابع الوزير ما تم إنجازه من تكليفات قبل الإستعداد لهذا الموسم من توفير كافة التسهيلات للحجاج ومودعيهم، وزيادة اللافتات الإرشادية لتعريف الحجاج وذويهم بالخدمات الموجودة عند استقبالهم خارج المطارات وداخلها، وتوفير عناصر علي أعلى مستوي لتقديم كافة المعلومات للسادة الحجاج، والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الرعاية المطلوبة، خاصة لضيوف الرحمن من كبار السن والمرضي.

كما استعرض موقف الرحلات الخاصة لحجاج دولتي مالي وفلسطين، الذين تنقلهم "مصر للطيران"، وكذلك جداول رحلات حجاج الترانزيت الوافدين من عدة دول حول العالم إلي الأراضي المقدسة عبر مطار القاهرة، وطالب بتقليل المدة الزمنية لفترة الترانزيت تيسيرا علي ضيوف الرحمن.

ووجه وزير الطيران، يونس المصري، بالاستعداد لمرحلة العودة بعد أداء مناسك الحج، والتي تبدأ فى ٢٧ أغسطس/آب الجاري، واستمع لدور بعثة مصرللطيران بمختلف تخصصاتها، التي سيتم إيفادها للعمل في مطاري جدة والمدينة المنورة لاستقبال الحجيج في مرحلة العودة، وإنهاء إجراءاتهم بالمطارات السعودية.

وفي نهاية اللقاء، وجه وزير الطيران الشكر لجميع العاملين بقطاع الطيران علي المجهود المشرف لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وأشاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة العاملة بالمطارات المصرية، وكذلك التنسيق مع السلطات السعودية بمطاري جدة والمدينة المنورة لضمان نجاح موسم الحج وتفادي أي مشكلات.