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17:16 06 أغسطس/ أب 2018
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    مدينة الرياض، السعودية

    السعودية تعلن توطين 11 قطاعا جديدا

    © REUTERS / Fahad Shadeed
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أنها اتفقت مع 18 جهة حكومية، لتوطين (سعودة) 11 قطاعا جديدا في البلاد.

    وبحسب الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية في السعودية، قالت الوزارة في بيان، "دخلت وكالة التوطين بوزارة العمل في اتفاقيات وشراكات استراتيجية وتعاون مع 18 جهة حكومية، خاصة خلال الربع الماضي من العام 2018".

    الرياض
    © Sputnik . Aleksandr Jurev
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    وتابع البيان، "تستهدف الاتفاقية توطين مهن ووظائف تخصصية في القطاعات الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، السياحة، التجزئة، النقل، المقاولات، مهن المحاسبة، المحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف، والتدريب والتأهيل.

    وكانت الرياض قد أنشأت وكالة التوطين بناء على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (22-46/39/د)، وتهدف إلى توظيف السعوديين في القطاع الخاص.

    كما تم تحليل بيانات الباحثين عن العمل المؤهلين للعمل في هذه القطاعات والمهن الوظيفية، لبدء عملية المواءمة والتوطين حسب المؤهلات وبشكل تدريجي.

    وأيضا تقوم الوكالة بتطوير مراكز للعمل عن بعد لكي تستوعب 50 ألف موظفة سعودية، وهذا المشروع يستهدف الباحثات عن عمل، واللواتي يمكنهن القيام بالمسؤوليات الوظيفية من البيت أو أقرب مركز عمل عن بعد في المنطقة.

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