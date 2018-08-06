السعودية تعلن توطين 11 قطاعا جديدا

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أنها اتفقت مع 18 جهة حكومية، لتوطين (سعودة) 11 قطاعا جديدا في البلاد.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية في السعودية، قالت الوزارة في بيان، "دخلت وكالة التوطين بوزارة العمل في اتفاقيات وشراكات استراتيجية وتعاون مع 18 جهة حكومية، خاصة خلال الربع الماضي من العام 2018".

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وتابع البيان، "تستهدف الاتفاقية توطين مهن ووظائف تخصصية في القطاعات الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، السياحة، التجزئة، النقل، المقاولات، مهن المحاسبة، المحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف، والتدريب والتأهيل.

وكانت الرياض قد أنشأت وكالة التوطين بناء على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (22-46/39/د)، وتهدف إلى توظيف السعوديين في القطاع الخاص.

كما تم تحليل بيانات الباحثين عن العمل المؤهلين للعمل في هذه القطاعات والمهن الوظيفية، لبدء عملية المواءمة والتوطين حسب المؤهلات وبشكل تدريجي.

وكالة التوطين في #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية تدخل في شراكات وتعاون مع 18 جهة حكومية وخاصة تستهدف التوطين والتدريب والتأهيل بـ11 قطاعا اقتصادياً https://t.co/mMoLeTZL0C pic.twitter.com/FIsndr5vYN — وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) ٢ أغسطس ٢٠١٨

وأيضا تقوم الوكالة بتطوير مراكز للعمل عن بعد لكي تستوعب 50 ألف موظفة سعودية، وهذا المشروع يستهدف الباحثات عن عمل، واللواتي يمكنهن القيام بالمسؤوليات الوظيفية من البيت أو أقرب مركز عمل عن بعد في المنطقة.