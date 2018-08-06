رئيس الأركان يتوجه إلى الخرطوم... مباحثات عسكرية بين مصر والسودان

تنطلق في العاصمة السودانية، الخرطوم، غدا الثلاثاء، جلسات المباحثات العسكرية المشتركة بين السودان ومصر على مستوى الخبراء في جولتها الخامسة.

وبحسب شبكة "الشروق" السودانية، يصل رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد حجازي إلى الخرطوم مساء اليوم الاثنين للمشاركة في المباحثات.

وأشار رئيس الجانب السوداني بالمباحثات الفريق ركن هشام عبدالمطلب أحمد، في بيان أصدرته وزارة الدفاع السودانية، إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التراكمية للقوات المسلحة في البلدين لصالح العمل المشترك وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، منوها إلى أن المباحثات ستكون بمقر وزارة الدفاع.

© REUTERS / TIKSA NEGERI السودان: حلايب لن تكون سببا في التوتر مع مصر

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب خالد لبيب رئيس الجانب المصري، وفق ذات المصدر، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون وتعزيزها في كل المجالات.

واتفق السودان ومصر في 19 يوليو/ تموز الماضي، على ضرورة التشاور والتنسيق المستمر بمنطقة البحر الأحمر، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك إبان زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للخرطوم.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر تباينات في وجهات النظر على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي.