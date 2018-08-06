وفد من الجمعيات الكردية يناقش في موسكو تطورات الوضع في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع وفد الاتحاد الدولي للجمعيات الكردية تطورات الوضع في سوريا والعراق.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية: "قام أفراد الوفد بالإعلام عن نتائج اجتماع الجمعية التأسيسية للاتحاد الدولي للجمعيات الكردية في موسكو يوم 4 أغسطس، وأعطوا تقييما عاليا لمستوى التعاون والتضامن بين الجمعيات الكردية غير الحكومية بما في ذلك في روسيا وآسيا الوسطى، وخلال اللقاء جرى تبادل الآراء حول المسائل الملحة للأجندة الشرق أوسطية مع التركيز على المسألة الكردية في إطار تطورات الوضع في العراق وسوريا".

© Sputnik . بوغدانوف يبحث مع السفير السوري التسوية في سياق الإعداد لاجتماع سوتشي

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تجري مناقشات حول مستقبل الأكراد في المنطقة، خصوصا في سوريا، حيث أجرت مسؤولة كردية سورية كبيرة محادثات في دمشق مع مسؤولين في الحكومة على رأس وفد ضم أعضاء من قيادة "قوات سوريا الديمقراطية"، في أول زيارة يعلن عنها للعاصمة.

وتشير الزيارة إلى تحركات تقودها السلطات الكردية، التي تسيطر على نحو ربع أراضي سوريا، لفتح قنوات مع الحكومة السورية، بينما تسعى إلى التفاوض على اتفاق سياسي يحفظ للأكراد حكمهم الذاتي.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، قد أعلن يوم الإثنين 30 يوليو/ تموز، أن روسيا تدعم تبادل الآراء النشط بشأن الأزمة السورية، موضحا أن المؤتمر الذي سيعقد في تركيا بهذا الشأن يمكن أن يؤدي إلى ظهور أفكار جديدة لحل الأزمة السورية.