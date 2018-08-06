أول تعليق من قطر على أزمة السعودية مع كندا

وأعلنت قطر، اليوم الاثنين 6 أغسطس / آب، أن تصريحات أمين مجلس التعاون الخليجي حول الأزمة بين السعودية وكندا لا تعبر عن رأي الدوحة.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق أن المملكة، استدعت سفيرها في كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.
وانتقدت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا، مشيرة إلى أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومناف للحقيقة.
بيان— وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) August 6, 2018
مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا لا تعبّر عن رأي دولة #قطرhttps://t.co/od1ro0jvZG#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/15jJ77AVTd
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)