أول تعليق من قطر على أزمة السعودية مع كندا

علقت قطر على الأزمة بين المملكة العربية السعودية وكندا، بعدما أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تأييده التام لموقف السعودية تجاه كندا.

وأعلنت قطر، اليوم الاثنين 6 أغسطس / آب، أن تصريحات أمين مجلس التعاون الخليجي حول الأزمة بين السعودية وكندا لا تعبر عن رأي الدوحة.

© REUTERS / HANNAH MCKAY أول تعليق لوزير الخارجية السعودي على أزمة المملكة مع كندا

وقالت وزارة الخارجية القطرية، على "تويتر" إن الدوحة تشدد على ضرورة حماية حق الدول والمنظمات الدولية في التعبير عن رأيها لاسيما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق أن المملكة، استدعت سفيرها في ‫كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.

وانتقدت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة العربية السعودية بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا، مشيرة إلى أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومناف للحقيقة.