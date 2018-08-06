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21:51 06 أغسطس/ أب 2018
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    قوات الجيش العربي السوري يستخدمون المروحية الروسية كا-52 أليغاتور خلال العمليات العسكرية لتحرير مدينة القريتين من تنظيم داعش.

    الجيش السوري يهاجم آخر بؤر "داعش" في سوريا

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    شن سلاح الجو السوري لليوم الثاني على التوالي غارات مكثفة ضد مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في بادية السويداء مع استكمال الوحدات البرية استعدادها لاكتساح مواقع التنظيم.

    أفادت وكالة "سانا" السورية بأن وحدات من الجيش السوري واصلت اليوم تعزيز انتشارها على جميع الخطوط على اتجاه بادية السويداء بالتوازي مع تنفيذ ضربات مركزة على تحركات وتجمعات إرهابيي "داعش" (المحظور في روسيا).

    مقاتلة سورية
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    سلاح الجو السوري يكبد "داعش" خسائر فادحة في عمق بادية السويداء
    وأضافت أن سلاحي الجو والمدفعية نفذا اليوم ضربات مركزة ودقيقة على تحركات وآليات لإرهابيي "داعش" في مناطق الوعر وأرض الكراع ومزارع الخطيب وصنيم الغرز وإلى الشرق من دياثة وخربة الحصن وتل رزين على عمق يتراوح بين 15 و30 كم من قرى الريف الشرقي والشمال الشرقي. وحققت الرمايات إصابات مباشرة.

    وتعتبر منطقة البادية شمال شرقي السويداء آخر منطقة لتجمعات التنظيم التكفيري في جنوب سوريا، والتي ينطلق منها للاعتداء على القرى والتجمعات السكنية في ريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.

    وذكرت وسائل إعلام محلية أن خطة الجيش تقضي بشن الهجوم انطلاقا من المحور الشمال الشرقي لإنهاء وجود "داعش" في آخر بؤر تجمعاته في الجنوب الشرقي لسوريا، وفي إطار الرد على العملية الإرهابية التي وقعت في محافظة السويداء الشهر الماضي.

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    أخبار الحرب على داعش في سوريا, الجيش السوري, سوريا
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