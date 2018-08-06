لبنان يعلن موعد إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

بيروت — سبوتنيك. وأشارت المديرية، في بيان لها اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب، إلى أنها ستبدأ في استقبال الطلبات من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من كل أسبوع.
ويعد لبنان من بين أكثر الدول في الشرق الأوسط تضررا من أزمة تدفق النازحين السوريين على أراضيه، حيث يعاني من ضائقة اقتصادية بسبب النزوح الكبير وغياب الاستقرار السياسي، إلى جانب المشاكل الأخرى المرتبطة بالهدر المالي والفساد، الأمر الذي ينعكس على تردي الخدمات من الكهرباء والمياه وغيرها، وارتفاع أسعارها بشكل كبير كما ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.
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