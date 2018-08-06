لبنان يعلن موعد إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، تخصيص مراكز لاستقبال طلبات النازحين السوريين على كافة الأراضي اللبنانية الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم.

بيروت — سبوتنيك. وأشارت المديرية، في بيان لها اليوم الاثنين 6 أغسطس/ آب، إلى أنها ستبدأ في استقبال الطلبات من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة من كل أسبوع.

© Sputnik . Zahraa al-Amir استمرار تدفق مئات السوريين النازحين من لبنان إلى سوريا

وأضافت: "يمكن للراغبين في العودة البدء بتقديم طلباتهم اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 أغسطس، حيث سيتم تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور مغادرتهم".

ويعد لبنان من بين أكثر الدول في الشرق الأوسط تضررا من أزمة تدفق النازحين السوريين على أراضيه، حيث يعاني من ضائقة اقتصادية بسبب النزوح الكبير وغياب الاستقرار السياسي، إلى جانب المشاكل الأخرى المرتبطة بالهدر المالي والفساد، الأمر الذي ينعكس على تردي الخدمات من الكهرباء والمياه وغيرها، وارتفاع أسعارها بشكل كبير كما ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.