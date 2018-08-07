اليمن... البنك المركزي يتسلم دفعة جديدة من الأموال المطبوعة في روسيا

وصلت دفعة جديدة من الأموال اليمنية المطبوعة في جمهورية روسيا الاتحادية لصالح الحكومة اليمنية في محافظة عدن جنوب اليمن.

يأتي ذلك في ظل استمرار تراجع قيمة صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية حيث قارب حاجز 540 مقابل الدولار الواحد.



