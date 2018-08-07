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03:05 07 أغسطس/ أب 2018
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    محمد علي الحوثي

    الحوثي يعرض مجددا صرف رواتب الموظفين… ويعتبر طبع العملة دمارا

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي، على طباعة الحكومة اليمنية دفعة جديدة من الأموال. وكرر عرضه السابق للمبعوث الأممي والدول الراعية للسلام في اليمن، المتضمن صرف رواتب الموظفين في شمال وجنوب اليمن، في حال تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي في صنعاء.

    وقال محمد على الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا، في تغريدة على تويتر واصفاً عمليات طبع العملة بالدمار ومحاولة قتل الاقتصاد اليمني: "بدلا من الطباعة وتكرار التجارب السابقة مع مرتزقة العدوان وأمام محاولة قتل الاقتصاد اليمني من قبل هؤلاء العملاء وحتى يتم صرف المرتبات شمالا وجنوبا اكرر العرض السابق للمبعوث والدول الداعمة للسلام أعيدوا الإيرادات للبنك بصنعاء وأنا أضمن صرف المرتبات واستقرار العملة فما يقومون به دمار".

    وأضاف في تغريدة آخرى: "دول العدوان تصدر الموت للشعب اليمني عسكريا واقتصاديا وبشتى الوسائل وننوه ما يقومون به من تدمير العملة لا يشمل أشخاص محددين إنما يشمل الشعب اليمني بكله".

    محملا "السعودية وأمريكا وتحالفهما مسؤولية تدمير الجانب المالي لليمن وإيقاف الرواتب وزعزعة الاستقرار للقوة الشرائية لدى المواطن اليمني".

    وبشأن المنحة النفطية السعودية لتشغيل محطات كهرباء اليمن، قال الحوثي: "السعودية تمارس الكذب على الشعب اليمني دبلوماسيا ويبيعون الوهم في تصريحات جوفاء غير صحيحة فأحيانا يعلنون عن بناء مشاريع في اليمن بينما السعودية أوقفت المشاريع على أراضيها ويعلنون عن دعم البنك بوديعة بينما هي تبحث عن قروض وتدعي بدعم للكهرباء بينما هم يمنعون تشغيل محطة مأرب الغازية".

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

    وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, الحوثي, السعودية, محمد علي الحوثي, السعودية, اليمن
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