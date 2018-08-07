الحوثي يشيد بدولة قطر… والسبب تصريحات لوزير خارجيتها

تصريحات وزير الخارجية القطري وكل دعاة السلام دليل وعي بإدراك المخاطر والازمات المحاكة ضد شعوب المنطقة.— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 6, 2018
وكان وزير الخارجية القطري أكد أمس الاثنين أن "المنطقة لا تتحمل المزيد من الحروب والمغامرة على حساب الأرواح".
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن التطورات في اليمن تستدعي تغليب الحل السياسي، داعيا إلى تفعيل حوار وطني يشمل الأطراف اليمنية كافة، والتحرك الدولي لضمان حماية المدنيين.
التطورات في #اليمن تستدعي تغليب الحل السياسي، و تفعيل حوار وطني يشمل كافة الأطراف اليمنية، و التحرك الدولي لضمان حماية المدنيين، فالمنطقة لا تتحمل المزيد من الحروب و المغامرة على حساب الأرواح.— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 5, 2018
شكرا لبنان غمرتي الشعب اليمني بفيض حريتك وبشموخ عروبتك وبمواقفك النبيلة فلقدكان موقف ابنك الحر فارس السياسة في مجلس الامن وحديثه رسالةخالدة تزهر بالاباء العربي في زمن الشوك والخذلان والمؤامرات لقطيع من المحتلين والغزاةممن شنواالعدوان الأمريكي السعودي وحلفائه على الجمهورية اليمنية— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 6, 2018
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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