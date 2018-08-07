الحوثي يشيد بدولة قطر… والسبب تصريحات لوزير خارجيتها

واعتبر الحوثي تصريح وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، بضرورة تغليب الحل السياسي في اليمن، أنها دليل وعي بالمخاطر التي تمر بها المنطقة.





وقال محمد على الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا، في تغريدة على تويتر: "تصريحات وزير الخارجية القطري وكل دعاة السلام دليل وعي بإدراك المخاطر والأزمات المحاكة ضد شعوب المنطقة".

تصريحات وزير الخارجية القطري وكل دعاة السلام دليل وعي بإدراك المخاطر والازمات المحاكة ضد شعوب المنطقة. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 6, 2018

وكان وزير الخارجية القطري أكد أمس الاثنين أن "المنطقة لا تتحمل المزيد من الحروب والمغامرة على حساب الأرواح". وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن التطورات في اليمن تستدعي تغليب الحل السياسي، داعيا إلى تفعيل حوار وطني يشمل الأطراف اليمنية كافة، والتحرك الدولي لضمان حماية المدنيين. التطورات في #اليمن تستدعي تغليب الحل السياسي، و تفعيل حوار وطني يشمل كافة الأطراف اليمنية، و التحرك الدولي لضمان حماية المدنيين، فالمنطقة لا تتحمل المزيد من الحروب و المغامرة على حساب الأرواح. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 5, 2018

كما أشاد رئيس اللجنة الثورية العليا بكلمة مندوب لبنان في مجلس الأمن بشأن الأزمة في اليمن، بالقول: "لبنان غمرتي الشعب اليمني بفيض حريتك وبشموخ عروبتك وبمواقفك النبيلة فلقد كان موقف ابنك الحر فارس السياسة في مجلس الأمن وحديثه رسالة خالدة تزهر بالإباء العربي في زمن الشوك والخذلان والمؤامرات لقطيع من المحتلين والغزاة ممن شنوا العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه على الجمهورية اليمنية".

شكرا لبنان غمرتي الشعب اليمني بفيض حريتك وبشموخ عروبتك وبمواقفك النبيلة فلقدكان موقف ابنك الحر فارس السياسة في مجلس الامن وحديثه رسالةخالدة تزهر بالاباء العربي في زمن الشوك والخذلان والمؤامرات لقطيع من المحتلين والغزاةممن شنواالعدوان الأمريكي السعودي وحلفائه على الجمهورية اليمنية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 6, 2018 ​وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.



